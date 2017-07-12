Экономика

12:15 12.07.2017

АМКУ разрешил компании-собственнику Novus и кипрской Castle Black купить агрокомпанию Сrousman Constructions

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил инвесткомпании BT Invest (Литва), собственнику сети продуктовых супермакетов Novus и Castle Black Limited (Кипр) приобрести совместный контроль над агрокомпанией Crousman Constructions Limited (Кипр).

Согласно решению АМКУ от 29 июня № 401-р, компания Crousman Constructions планирует предоставлять услуги элеватора в Николаевской области.

BT Invest созданная в 2008 году бывшими акционерами компании "Сандора" Раймондссом Туменасом и ныне покойным Игорем Беззубом. Является собственником сети продуктовых супермакетов Novus, холдинга Stolitsa Group, который реализовывает проекты недвижимости в Киеве и Киевской области и является инвест-партнером строительства столичного торгово-развлекательного центра Retroville.

Кроме того, BT Invest имеет в собственности бизнес-центр в Литве.

Согласно информации на сайте BT Invest, компания вместе с украинскими партнёрами реализует новый инфраструктурный проект - морской порт в Николаеве.

Компания Castle Black Limited занимается выращиванием и реализацией зерновых, бобовых и семян масличных культур, строительством и ремонтом складских помещений, предоставлением в аренду коммерческой недвижимости.

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