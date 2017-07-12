Минэнерго США снизило прогнозы цен на нефть в мире и добычи в стране

Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США снизило прогнозы цен на нефть в мире в 2017-2018 годах и добычи нефти в стране в следующем году, сообщается в ежемесячном докладе Short-Term Energy Outlook.

Как ожидается, марка WTI по итогам текущего года будет стоить в среднем $48,95 за баррель, что на 3,6% ниже июньской оценки. Прогноз на 2018 году был ухудшен на 7,5% - до $49,58 за баррель.

Теперь EIA ожидает, что средняя цена сорта Brent в 2017 году составит $50,79 за баррель и в следующем году - $51,58 за баррель, что соответственно на 3,6% и 7,2% меньше предыдущих прогнозов.

Оценка добычи нефти в США в этом году сохранена на уровне 9,33 млн баррелей в сутки (б/с). В то же время прогноз на 2018 год был уменьшен на 1% - до 9,9 млн б/с.

В 2016 году США в среднем производили 8,9 млн б/с.