Инвестиции в энергетику упали на 12% в 2016 г. - МЭА

Мировые инвестиции в энергетический сектор упали на 12% в 2016 году, до $1,7 трлн, сократившись по итогам второго года подряд, говорится в ежегодном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Инвестиции в энергетику составили 2,2% от глобального ВВП.

Отмечается, что впервые за историю наблюдений расходы на генерирование электроэнергии и сети электроснабжения превысили расходы на поставки энергоресурсов - $718 млрд против $708 млрд.

Кроме того, инвестиции в "зеленую" энергетику составили рекордные 43% от общих расходов.

"Нефть и газ были главными объектами инвестиций последние 100 лет, и в 2016 году это изменилось", - отметил главный экономист МЭА Ласло Варро.

Новые проекты по производству чистой электроэнергии привлекли $297 млрд инвестиций в прошлом году, что на 3% меньше, чем годом ранее, за счет снижения стоимости ветрогенераторов и солнечных панелей. При этом объем введенных в эксплуатацию мощностей вырос на 5%.

Более 20% общемировых инвестиций в энергетику пришлось на Китай, при этом страна сократила расходы на строительство новых электростанций, работающих на угле.

В США инвестиции в энергосистему выросли в минувшем году на 16%, что главным образом отражает рост расходов на возобновляемую энергетику. В Индии расходы увеличились на 7%.

Отмечается, что продажи электромобилей в 2016 году повысились на 38%. Расходы на покупку таких автомобилей составили 10% затрат в категории "инвестиции в транспортную энергоэффективность". Около $6 млрд в прошлом году было потрачено на создание станций по зарядке электромобилей.

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