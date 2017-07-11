Нефть вернулась к росту

Цены на нефть эталонных марок, падавшие в ходе сессии во вторник, вернулись к росту.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:08 кв увеличилась на $0,45 (0,96%) - до $47,33 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в августе на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожала к указанному времени на $0,40 (0,9%) - до $44,80 за баррель.

Ранее цены опускались более чем на 1% на новости, что Саудовская Аравия в июне повысила добычу на 190 тыс. баррелей в сутки, до 10,07 млн б/с вместо положенных 10,058 б/с.

Рынок ждет данных о добыче и запасах топлива в США. По прогнозам экспертов, товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 2,85 млн баррелей. Минэнерго обнародует официальные данные в среду в 17:30 кв, а Американский институт нефти (API), собирающий данные на добровольной основе, опубликует свой отчет в ночь со вторника на среду.

"Пока инвесторы не делают резких движений и ждут новых статданных", - говорит глава отдела стратегии на сырьевых рынках в BNP Paribas Гарри Чилингирян. По его словам, рост добычи в Саудовской Аравии стал следствием обычных сезонных колебаний.

Эксперт также отметил, что если данные Минэнерго не укажут на существенное падение запасов нефти, аналогичное тому, что наблюдалось на предыдущей неделе, WTI может оказаться у отметки $42 за баррель.