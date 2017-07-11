Siemens подал иск к ТПЭ в московский арбитраж

Концерн Siemens Aktiengesellschaft, как и ожидалось, подал иск к "Технопромэкспорту", которого германский концерн обвиняет в незаконном перемещении газотурбинных установок в Крым.

Иск подан в Арбитражный суд Москвы 11 июля, следует из картотеки дел. Ответчиками названы ОАО "Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт", ООО "Сименс технологии газовых турбин" и ООО "Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт".

Дата предварительного рассмотрения дела пока не назначена.

Компании "Технопромэкспорт" являются структурами группы "Ростех", которая строит ТЭС в Крыму, "Сименс технологии газовых турбин" - совместное предприятие Siemens и "Силовых машин" (доля последней - 35%) по производству газовых турбин в Санкт-Петербурге, где, предположительно, было выпущено оборудование, направленное в Крым.

Siemens сообщал, что планирует подать иски о наложении запрета на любые новые поставки в Крым, а также возврате данного оборудования в изначально определенный пункт назначения в Тамани и инициирует преследование по закону в отношении ответственных за поставку турбин в Крым лиц.

Представитель немецкой компании Вольфрам Трост сообщил "Интерфаксу", что суть иска касается ранее сделанных заявлений компании. "Я не могу дать вам суть иска, но мы сообщили вчера, что две турбины, которые были отправлены в Тамань, были перенесены в Крым против нашей воли", - пояснил он, отметив, что компания планировала начать преследование по закону в отношении ответственных лиц. "Мы сказали это вчера в заявлении, и я могу подтвердить, что этот иск был подан", - заключил представитель компании.

Ранее в Siemens также заявили о том, что две из четырех турбин производства компании могли быть поставлены в Крым против ее воли. "Мы получили информацию из надежных источников о том, что, по крайней мере, две из четырех газотурбинных установок, которые были поставлены для проекта в Тамани, на юге России, были перенесены в Крым против нашей воли", - говорилось в заявлении компании.

Как сообщалось, турбины Siemens были поставлены для строительства электростанции в Тамани. Затем заказчик - структура "Ростеха" - "Технопромэкспорт" - выставила это оборудование на продажу, но безрезультатно. Затем источники сообщили, что две из них были поставлены в Крым.

Российская компания ВО "Технопромэкспорт", которая строит станции Крыму, 6 июля распространила заявление, что приобрела четыре комплекта газотурбинных установок для крымских электростанций на вторичном рынке. При этом она модернизировала эти установки на российских заводах при помощи инжиниринговых компаний из РФ. Так как в проект изначально были заложены определенные технические решения, приобретенные установки пришлось приводить к условиям и требованиям проекта, закладывавшимся изначально.

"Севастопольская ПГУ-ТЭС" строится в Балаклавском районе Севастополя. Первая очередь - парогазовая установка мощностью 235 МВт, вторая очередь - той же мощности. Близ Симферополя строится "Симферопольская ПГУ-ТЭС", ее мощность совпадает с мощностью станции в Севастополе.