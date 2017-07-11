"Аграрный фонд" сделал заказ на 1 млрд грн на поставку удобрений у группы Ostсhem

ПАО "Аграрный фонд" сделал заказал на 1 млрд грн на поставку минудобрений у группы компаний Ostсhem, что позволило трем предприятиям группы возобновить свою работу.

Согласно пресс-релизу "Аграрного фонда", средства для формирования закупочных партий удобрений и запуска заводов в целом составили около 1 млрд грн, из которых 750 млн грн были освобождены из резервов ПАО.

"Эти средства были временно свободны в рамках привлеченной нами кредитной линии от Укргазбанка. Сначала деньги планировалось направить на расширение нашей форвардной программы, но мы исходили из того, что стабилизация ситуации на рынке минудобрений и предотвращения паники у аграриев - общегосударственные приоритеты. Поэтому было принято решение о предоставлении этого транша", - цитируется в сообщении председатель правления ПАО "Аграрный фонд" Андрей Радченко.

Он сообщил, что химические предприятия группы Ostсhem, которые выпускают около 80% минеральных удобрений на украинском рынке, возобновили свою работу. В частности, 16 июня возобновил работу ПАО "Азот" (Черкассы), 5 июля - ПАО "Ривнеазот", а 7 июля - ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот".

По словам А.Радченка, к настоящему времени с заводами Ostсhem заключены договоры на поставку уже около 200 тыс. тонн удобрений, которые могут быть направлены сельхозпроизводителям.

"Таким образом, четырехмесячный коллапс на рынке минеральных удобрений близок к завершению", - добавил А.Радченко.

Он отметил, что в связи с тем, что химзаводы группы обременены многомиллионными долгами, контрактантом со стороны Ostсhem выступила компания "Статус Трейд", которая проходит проверку со стороны Государственной службы финансового мониторинга Украины.

Как сообщалось, три химических завода, которые входят в группу Ostсhem, остановили работу в марте из-за прекращения снабжения газом со стороны НАК "Нафтогаз Украины" по причине отсутствия средств для предоплаты за топливо. Заложниками ситуации стали сельхозтоваропроизводители, которые, по данным профильных аграрных ассоциаций, внесли предоплату за удобрения в размере около 2 млрд грн.

ПАО "Аграрный фонд" создано весной 2013 года постановлением правительства. Его уставный капитал составляет 5 млрд грн.

Предыдущее руководство "Аграрного фонда", возглавляемое Александром Кирюком, разместило на счетах Брокбизнесбанка более 2 млрд грн, в Радикал банке - 300 млн грн. Однако из-за банкротства этих финансовых учреждений деньги предприятию не возвращены.

Изначально инициатором преобразования "Аграрного фонда" в ПАО выступило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, мотивируя это возможностью фонда привлекать небюджетные средства и осуществлять инвестиционные проекты в аграрном секторе.

Фонд госимущества в начале 2017 года принял решение о приватизации ПАО "Аграрный фонд".