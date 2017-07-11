Экономика

17:28 11.07.2017

"Укрнафта" практически уйдет с рынка в 2019г в случае дальнейшего лишения лицензий

ПАО "Укрнафта" практически покинет рынок в 2019 году при дальнейшей потере спецразрешений на месторождения, сообщил глава компании Марк Роллинс на "круглом" столе в Киеве во вторник.

"Через два-три года "Укрнафта" практически уйдет с рынка (при дальнейшем непродлении лицензий – ИФ)", - сказал он.

По словам М.Роллинса, если в 2016 году объем добычи компании составлял 1,518 млн тонн в год, то при потере спецразрешений в 2019 году будет добываться только 271 тыс. тонн за год.

Он напомнил о позиции "Укрнафты, заключающейся в том, что практика Госгеонедр относительно непродления лицензий компании из-за налоговых долгов является незаконной.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.

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