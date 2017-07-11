Экономика

17:18 11.07.2017

Шевелевское водохранилище в Харьковской области возвращено государству

Прокуратура Харьковской области обеспечила реальное исполнение решения хозяйственного суда области о признании недействительным договора аренды на 50 лет Шевелевского водохранилища с прибрежной зоной и возвращении его государству.

"Сейчас решение суда реально исполнено в полном объеме. Договор аренды отменен. Участок стоимостью 57 млн грн возвращен его постоянному пользователю", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По информации прокуратуры, председатель райгосадминистрации незаконно распорядился передать предпринимателю в аренду на 50 лет 108 га земли водного фонда Госводхоза для рыбохозяйственных нужд.

"Председатель райгосадминистрации не имел права подписывать такое распоряжение, поскольку Балаклейское межрайонное управление водного хозяйства, в постоянном пользовании которого находилось водохранилище, не давало согласия передавать его в долгосрочную аренду", - цитирует пресс-служба и.о. начальника отдела прокуратуры Харьковской области Алексея Булулукова.

В связи с этим прокуратура направила в суд иск с требованием признать незаконным распоряжение главы райадминистрации и вернуть водоем. В конце прошлого года иск был удовлетворен.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

МАУ не может влиять на переговоры между аэропортом "Борисполь" и Ryanair

Гройсман поручил привлечь НАБУ к оценке переговорного процесса с Ryanair и возобновить переговоры

Аэропорт "Борисполь" в 2013-2016гг предоставлял скидки только МАУ

Омелян пока не намерен уходить в отставку

Ryanair и другие лоукостеры придут в Украину, – Кононенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Производство легковых авто в Украине в июне выросло более чем вдвое за счет оживления на ЗАЗ

Украина к 11 июля намолотила 3,7 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых

Требования Ryanair были выполнимы с точки зрения действующего законодательства Украины

Курс гривни на межбанке во вторник укрепился

"Артемсоль" за І пол.-2017 увеличило производство соли

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
запчасти для ноутбуков
РЕКЛАМА