Шевелевское водохранилище в Харьковской области возвращено государству

Прокуратура Харьковской области обеспечила реальное исполнение решения хозяйственного суда области о признании недействительным договора аренды на 50 лет Шевелевского водохранилища с прибрежной зоной и возвращении его государству.

"Сейчас решение суда реально исполнено в полном объеме. Договор аренды отменен. Участок стоимостью 57 млн грн возвращен его постоянному пользователю", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По информации прокуратуры, председатель райгосадминистрации незаконно распорядился передать предпринимателю в аренду на 50 лет 108 га земли водного фонда Госводхоза для рыбохозяйственных нужд.

"Председатель райгосадминистрации не имел права подписывать такое распоряжение, поскольку Балаклейское межрайонное управление водного хозяйства, в постоянном пользовании которого находилось водохранилище, не давало согласия передавать его в долгосрочную аренду", - цитирует пресс-служба и.о. начальника отдела прокуратуры Харьковской области Алексея Булулукова.

В связи с этим прокуратура направила в суд иск с требованием признать незаконным распоряжение главы райадминистрации и вернуть водоем. В конце прошлого года иск был удовлетворен.