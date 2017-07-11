Швейцарский франк упал до минимума за год

Курс швейцарского франка к евро упал до минимального уровня за год и может снизиться еще, если Швейцарии сохранит крайне мягкую денежно-кредитную политику, полагают аналитики UBS AG и Nomura Holdings.

В ходе торгов во вторник франк пробил технический уровень 1,1 франка за евро и к 14:08 кв торгуется на минимальном уровне с июня 2016 года - 1,1038 франка за евро.

"Если остальные страны мира будут предлагать более высокие ставки, а ЦБ Швейцарии будет в этом отставать, инвесторы естественным образом будут переносить свои средства в другие активы, потому что швейцарские активы приносят нулевой или даже негативный доход", - приводит слова аналитика UBS Лефтериса Фармакиса агентство.

По его мнению, франк может опуститься до 1,13 за евро к концу года.

Эксперты Nomura прогнозируют, что франк понизится до 1,11-1,12 за евро уже в ближайшее время.

Отмечается, что ослабление франка позитивно отражается на прибыли швейцарских экспортеров и положительно воспринимается руководством ЦБ страны, что позволяет предположить, что изменений в ДКП Швейцарии в ближайшее время не предвидится.