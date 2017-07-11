"Укрнафтобуриння" в I полугодии увеличило добычу газа на 65%

ЧАО "Укрнафтобуриння", совладельцами которого являются Игорь Коломойский и Виталий Хомутынник, по итогам января-июня 2017 года увеличило добычу газа на 64,6% (на 73 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 186 млн куб. м.

Согласно пресс-релизу компании, добыча нефти с газоконденсатом по итогам первого полугодия возросла на 75% (на 9 тыс. тонн) – до 21 тыс. тонн.

"Значительное увеличение производственных показателей в первом полугодии 2017 года стало возможным благодаря инвестициям в разведку и программу интенсификации добычи действующих скважин", - отметил руководитель департамента геологии Владимир Новиков.

По его словам, за последние три квартала "Укрнафтобуриння" ввело в эксплуатацию три новые скважины, до конца июля запланирован запуск еще одной новой скважины, что позволит дополнительно нарастить объемы добычи во втором полугодии.

Кроме того, в конце 2017-го - начале 2018 гг. компания намерена ввести в эксплуатацию еще минимум четыре новые скважины.

Добыча газа "Укрнафтобуриння" в 2016 году составила 259 млн куб. м, нефти и конденсата – 29 тыс. тонн.

Как сообщалось, "Укрнафтобуриння" в 2016 году увеличило чистую прибыль вдвое (на 475,152 млн грн) по сравнению с 2015 годом – до 960,151 млн грн, чистый доход – на 54,2% (на 1 млрд 151,081 млн грн), до 3 млрд 247,039 млн грн.

"Укрнафтобуриння" – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. С 2010 года разрабатывает Сахалинское нефтегазоконденсатное месторождение (Краснокутский район, Харьковская область). Компания эксплуатирует 22 газоконденсатные и нефтегазовые скважины. В рамках договоров о совместной деятельности дополнительно эксплуатирует 10 газоконденсатных скважин.