Побужский ферроникелевый комбинат в I полугодии сократил выпуск никеля на 12,4% из-за ремонта оборудования

ООО "Побужский ферроникелевый комбинат" (ПФК, Кировоградская обл.), входящее в международную инвестиционную группу Solway, по итогам января-июня 2017 года снизило выпуск никеля на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 7,7 тыс. тонн в связи с ремонтом основного оборудования.

Согласно пресс-релизу компании во вторник, общий объем переработанной руды в I полугодии текущего года составил 640,312 тыс. тонн (90,9% по отношению к первому полугодию 2016 г.), что соответствует 36,121 тыс. тонн ферроникеля из рудного сырья (91,0% к первому полугодию 2016 г.) или 7,7 тыс. тонн никеля (87,6% к первому полугодию 2016 г.).

При этом отмечается, что для обеспечения бесперебойной работы предприятия, компанией Solway Group инициировано проведение комплекса капитальных ремонтов основного технологического оборудования в первом полугодии 2017 г. Проведение ремонтных работ основного технологического оборудования (наиболее крупные объекты из них – трубчатая вращающаяся печь №4 и рудно-термическая печь №1 на общую сумму 59,6 млн. грн.) привело к снижению объемов производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В первом полугодии по предприятию ожидается прибыль порядка 7 млн. грн.

Также сообщается, что с 1 июля 2017 года по соглашению с трудовым коллективом, руководство комбината приняло решение о повышении зарплаты для инженерно-технических работников на 10%, для работников рабочих специальностей – на 22%. Таким образом, средняя зарплата будет составлять 7419 грн, что соответствует показателям в отрасли и превышает среднюю заработную плату в Кировоградской области на 42%.

За отчетный период ПФК перечислил налоги в бюджет Украины на сумму почти 34,732 млн грн., что на 5,8% больше аналогичного периода прошлого года. Ожидаемые затраты на содержание социальной сферы пгт Побугское в первом полугодии 2017 года составят 2145,5 тыс. грн. (что на 29,3% больше, чем в первом полугодии прошлого года).

В первом квартале 2017г. на ПФК приступили к реализации проекта по производству новой продукции – щебня из шлаков ферроникелевого производства фракций от 5 мм до 70 мм. Выполнены проектные работы, окончание строительных работ и ввод в эксплуатацию планируется во втором полугодии 2017 г.

В 2017 году предполагается выполнить инвестиции в улучшение экологической ситуации в размере 31,3 млн. грн. – планируется начало реконструкции третьей ступени газоочистного оборудования трубчатых вращающихся печей №1 и №2, что в результате приведет к уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в соответствии с мировыми стандартами. Реализация данного мероприятия запланирована на протяжении 2017-2019гг.

Solway инвестировала в ПФК с момента его приобретения в 2003 году более $130 млн. С 2004 года ПФК работает стабильно на привозной руде, по давальческой схеме. В 2014 году на ПФК начались пробные поставки руды с Николаевского месторождения в Украине (Западно-Лащевский участок).

Побужский ферроникелевый комбинат - единственное в Украине и б. Советском Союзе предприятие, производящее в промышленном масштабе ферроникель из бедных окисленных никельсодержащих руд.

ООО "ПФК" создано на базе имущественного комплекса ОАО "Побужский ферроникелевый завод". С 2003 года предприятие приобрела компании Solway Investment Group.

Группа Solway имеет диверсифицированный бизнес, владея основными активами в горнодобывающем и металлургическом секторах. Ключевые компании группы зарегистрированы в Швейцарии (операционный центр), Люксембурге, Эстонии и на Мальте. 100% уставного капитала принадлежат гражданам ЕС. Основные производственные активы Solway сконцентрированы в Македонии, Гватемале, Индонезии и Украине.