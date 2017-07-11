Ведущие производители автокатализаторов готовятся к буму электромобилей

Ведущие мировые производители автомобильных катализаторов, включая германскую BASF, британскую Johnson Matthey, бельгийскую Umicore, стремятся закрепиться на рынке аккумуляторов для электромобилей, поскольку постепенный отказ от традиционных двигателей внутреннего сгорания представляется неизбежным, пишет Financial Times.

По данным издания, Umicore пока выигрывает эту гонку, занимая доминирующие позиции на рынке материалов для различных аккумуляторов, включая литий-ионные. Аналитики рынка акций не обошли этот вопрос вниманием, и благодаря их рекомендациям акции Umicore за последние 18 месяцев выросли в цене более чем вдвое.

Между тем платина - важнейший компонент каталитических конвертеров-нейтрализаторов - существенно подешевела за прошедший год.

"На сегодняшний день подавляющее большинство наших инвестиций идет в материалы для аккумуляторов, поскольку мы наблюдаем огромное ускорение спроса на эту продукцию", - заявил FT гендиректор Umicore Марк Гринберг.

Он ожидает, что после 2020 года производство аккумуляторов в компании обгонит выпуск автомобильных катализаторов, но в ближайшие несколько лет спрос на катализаторы останется высоким благодаря ужесточению регулирования вредных выбросов.

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), сейчас в мире эксплуатируются около 2 млн электромобилей, или всего 0,2% от общего количества легковых автомобилей. МЭА ожидает роста числа электромобилей до 9-20 млн к 2020 году и 40-70 млн к 2025 году.

Переломным моментом для этого сегмента авторынка станет снижение суммарной стоимости владения электромобилем до уровня обычного автомобиля с бензиновым двигателем. Аналитики UBS рассчитывают, что это произойдет еще до конца 2019 года, некоторые другие эксперты полагают, что потребуется больше времени - до 2025 года.

Umicore, Johnson Matthey и BASF надеются на взрывной спрос на компоненты для перезаряжаемых аккумуляторов и планируют расширить производство материалов для катодов, от которых зависит емкость аккумулятора.

В мае Umicore объявила об инвестициях в размере 300 млн евро, которые позволят увеличить производство компонентов для литий-ионных аккумуляторов в шесть раз к 2020 году.

В июне BASF сообщила о готовности вложить 400 млн евро в строительство предприятий для производства катодных материалов в Европе. Германский концерн подписал меморандум о взаимопонимании с ГМК "Норильский никель", который, как ожидается, будет основным поставщиком сырья для этого проекта.