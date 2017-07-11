Минагропрод намерен на текущей неделе решить вопрос запуска 20%-ной компенсации аграриям стоимости сельхозтехники

Министерство аграрной политики и продовольствия намерено в течение двух-трех дней завершить подписание договоров о взаимодействии с государственными банками для запуска механизма 20%-ной компенсации аграриям стоимости отечественной сельхозтехники.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" в Нацкомитете по промышленному развитию, соответствующее указание о завершении подписания договоров до 12 июля дал первый заместитель министра агрополитики Максим Мартынюк в ходе прошедшего в понедельник в министерстве совещания с участием представителей Минэкономразвития и Нацкомитета промразвития.

Директор департамента финансово-кредитной политики Минагропрода Баграт Ахиджанов в ходе заседания сообщил, что с ПриватБанком полностью обработаны положения соглашения, другие банки - Укргазбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк - на завершающем этапе.

Кроме того, в рамках запуска механизма специалисты Минагропрода должны разработать памятки для аграриев, о том, что для получения частичной компенсации они должны подать в госбанк только три документа: копию платежного поручения; акт приема-передачи техники и оборудования и свидетельство о госрегистрации техники (в случае, если техника подлежит такой регистрации).

"Единственное ограничение - аграрий должен использовать купленную технику по назначению и в течение трех лет не может ее отчуждать", - уточнили в Нацкомитете.

Оповестить региональных и местных руководителей о путях реализации механизма компенсации специалисты Минагропрода должны на плановом селекторном совещании 13 июля.

Как сообщалось, ранее в Нацкомитете отмечали, что уже 2 июня на сайте МЭРТ был обнародован сформированный комиссией под руководством первого вице-премьера Степана Кубива список из 40 предприятий отечественного машиностроения, чья техника подлежит 20%-й компенсации стоимости при покупке аграриями.

Со своей стороны Минагропрод должен был до 7 июля подписать договора с госбанками и провести разъяснительную работу среди аграриев о реализации механизма компенсации.

Аграрии, начиная с 2017 года, будут получать через государственные банки частичную компенсацию при покупке сельскохозяйственной техники в размере 20% ее стоимости при условии, что уровень локализации производства сложной техники в Украине превышает 35%. В бюджете на 2017 год на указанную программу предусмотрено около 550 млн грн.