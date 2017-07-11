Кабмин уволил замминистра юстиции Мороза и назначил Сукманову

Кабинет министров Украины уволил Павла Мороза с должности заместителя министра юстиции по вопросам государственной регистрации, назначив на этот пост Елену Сукманову.

Согласно распоряжению Кабмина №453 от 4 июля, П.Мороз уволен в соответствии с поданным заявлением.

42-летний П.Мороз занимал должность замминистра с февраля 2016 года.

При этом распоряжением №456 от 4 июля, Кабмин назначил на эту должность Е.Сукманову.

Она ранее занимала должность начальника юридического управления в "Банк Кредит Днипро", а до этого в "Правекс-Банка".

Е.Сукманова в е-декларации за 2016 год указала, что владеет 3 квартирами в Киеве (50,3 кв. м, 45 кв. м, 108 кв. м), по 50% двух земельных участков площадью 630 кв. м и 2,5 тыс. кв. м в Иванковичах (Васильковский район, Киевская область), половиной жилого дома там же площадью 368,2 кв. м и половиной недостроенного садового дома там же.

Е.Сукманова задекларировала 50% собственности на два мебельных гарнитура и мебель для кухни. Также она владеет автомобилями; Toyota Land Cruiser Prado (2014 года выпуска).

В 2016 году Е.Сукманова получила 779 тыс. 659 грн зарплаты, проценты – 280 тыс. 491 грн.

Она имеет на счетах в ПАТ "Укрэксимбанк" $218 тыс.661, в "ОТП Банк" – 557 тыс. 644 грн и наличными $100 тыс.

Как сообщалось, 21 июня Кабмин уволил Андрея Вишневского с должности замминистра юстиции Украины.