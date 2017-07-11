Продажи автомобилей в Китае в I полугодии снизились впервые с 2005г

Продажи пассажирских автомобилей в Китае в первом полугодии 2017 года уменьшились впервые с 2005 года, что связано с увеличением ставки налога на покупку небольших автомобилей, свидетельствуют данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (China Passenger Car Associataion, CPCA).

Реализация автомобилей, включая внедорожники и универсалы, в январе-июне уменьшилась на 0,2% - до 10,82 млн машин, отмечается в сообщении CPCA.

В первом полугодии прошлого года продажи пассажирских автомобилей в Китае подскочили на 9,23% - до 10,84 млн единиц - благодаря снижению налога на покупку машин с объемом двигателя менее 1,6 литра до 5% с 10%. С начала 2017 года ставка налога была повышена до 7,5%.

"Покупатели активно приобретали автомобили в конце прошлого года, до повышения ставки налога, - отмечает аналитик Bloomberg Intelligence в Гонконге Стив Мэн. - Ослабление продаж автомобилей в КНР в первом полугодии является предвестником более существенного ухудшения ситуации на рынке во второй половине года".

Снижение продаж автомобилей в Китае в первом полугодии могло бы быть более существенным, если бы автопроизводители не увеличивали скидки, отмечают эксперты.

Согласно оценкам Ways Consulting, отслеживающей скидки и специальные предложения, покупатели автомобилей в КНР в первом полугодии платили в среднем 80% цены автомобиля по сравнению с 82% годом ранее.

General Motors сократила продажи в Китае в январе-июне на 2,5%, продажи СП Volkswagen AG с китайской SAIC Motor Corp. практически не изменились.

Тем временем Great Wall Motor Co., крупнейший в КНР производитель внедорожников, снизила продажи на 1,9%.

"Спрос на автомобили в КНР был слабоватым в этом году, и автопроизводители остаются под давлением, - отмечается в сообщении CPCA. - Многие потребители предпочли купить машину в конце прошлого года, и в связи с этим текущий год будет сложным для автопроизводителей и дилеров".

В июне 2017 года продажи автомобилей в Китае выросли на 4,6% по сравнению с тем же периодом годом ранее - до 1,784 млн единиц.

Авторынок Китая является крупнейшим в мире. В последний раз годовое снижение продаж автомобилей в КНР было отмечено в 1990 году.