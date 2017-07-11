НКРЭКУ установила "нулевой алгоритм" для ЛЭО

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила "нулевой" норматив отчисления средств со спецсчета на текущий счет ООО "Луганское энергетическое объединение" ("ЛЭО"), сообщила пресс-служба компании.

Соответствующее решение регулятор принял на заседании 10 июля.

В "ЛЭО" заявляют, что из-за отсутствия средств компания теперь не сможет подключить е электроснабжению села Лобачево и Лопаскино Новоайдарского района, которым электроэнергия сейчас подается почасово от дизельного генератора.

Как сообщалось, "нулевой алгоритм" устанавливается из-за значительной задолженности перед "Энергорынком".

В случае с ЛЭО одной из ключевых причин формирования такой задолженности является неуплата за электроэнергию со стороны водоканалов, в том числе поставляющих воду оккупированным районам Донбасса.

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