Экономика

11:51 11.07.2017

Иран к 2022г планирует добывать 4,8 млн б/с нефти и 1,3 млрд куб м/с газа

Программа развития нефтегазовой отрасли Ирана до 2022 года предполагает достижение добычи нефти до 4,8 млн баррелей в сутки, газа - 1,3 млрд куб. метров в сутки, сообщил менеджер по согласованию нефтегазовых контрактов, заместитель директора NIOC по развитию и проектированию Реза Деган (Reza Dehghan) на Мировом нефтяном конгрессе.

По его информации, для достижения этой цели потребуются инвестиции в размере $140 млрд, 2/3 из которых будут иностранными.

Суммарные запасы нефти по проектам, планируемым к реализации, составляют 284 млрд баррелей, газа - 60 трлн куб. футов.

По данным вторичных источников, публикуемых ОПЕК, в мае Иран добывал 3,795 млн б/с.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

НКРЭКУ установила "нулевой алгоритм" для ЛЭО

Омелян сообщил о возможной остановке работы "Днипроавиа"

Глава Львовского аэропорта обвинила Рябикина в срыве полетов Ryanair в Украину

Лоу-кост Wizz Air объявил спецтарифы для пассажиров ряда отмененных украинских рейсов лоу-коста Ryanair

ОПЗ вновь останавливается

ПОСЛЕДНЕЕ

Фондовые индексы Европы изменяются разнонаправленно

Нефть перешла к снижению из-за опасений перепроизводства

"Укргазвыдобування" объявило тендер еще на 40 ГРП

ФГВФЛ на аукционе на УБ реализовал акции "Укрнафты" в 2,4 раза дороже рыночных котировок

ПриватБанк завершает отбор хедхантера для поиска нового главы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog289.html
РЕКЛАМА