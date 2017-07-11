Омелян сообщил о возможной остановке работы "Днипроавиа"

Авиакомпания "Днипроавиа" (Днепропетровск) может остановить работу в сентябре текущего года, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире телеканала "112 Украина" со ссылкой на сотрудника авиакомпании.

"Я вылетал из "Борисполя" в Бухарест на украинско-румынские переговоры и ко мне подошел сотрудник компании и спросил, что будет с "Днипроавиа". После он сообщил, что в сентябре компания фактически закрывается. Мы пережили такое с "АэроСвитом", теперь переживаем с "Днипроавиа", когда вместо того, чтобы отдать государству долги, активы переводятся на "Розу Ветров" а государство получает дырку от бублика", - заявил министр.

"Днипроавиа" осуществляет регулярные и чартерные авиарейсы в страны Европы, Ближнего Востока, СНГ. Является одним из крупнейших украинских перевозчиков.

ФГИ в конце августа 2009 года продал 94,572% акций компании ООО "Галтера". В результате авиакомпанией через "Галтеру" владеет финансово-промышленная группа "Приват", совладельцем которой является бизнесмен Игорь Коломойский.

Как сообщалось со ссылкой на Ю.Луценко. решением хозсуда по представлению Днепропетровской областной прокуратуры 30 марта 2017 года решено 94,5% акций ПАО "Авиационная компания "Днипроавиа" списать в пользу государства.

Уже 31 марта в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области сообщили, что Хозсуд Днепропетровской области удовлетворил иск Фонда госимущества (ФГИ) о расторжении договора купли-продажи пакета акций "Днипроавиа" и возврате их государству.

"Общество не выполнило пункты договора и концепцию послеприватизационного развития "Днипроавиа" о передаче государству искусственной взлетно-посадочной полосы, радиомаячной системы и земельных участков, на которых они расположены, для создания на их базе государственного предприятия, а также не уплатило сумму инвестиций в размере 739 млн грн. В связи с этим прокуратура Днепропетровской области осуществила вступление в дело по защите интересов государства",- сообщила пресс-служба ГПУ.

"Днипроавиа" сочла решение суда о возврате ее в госсобственность незаконным, подлежащим обжалованию.

По утверждениям некоторых СМИ, авиакомпания "Роза Ветров" входит в сферу влияния группы "Приват". В то же время официально такая информация не подтверждена.

"АэроСвит", который был крупнейшим украинским авиаперевозчиком, начал процедуру банкротства в конце декабря 2012 года, которая позже была отменена решением суда, прекратил деятельность. Вместе с также обанкротившейся "Донбассаэро" и компанией "Днипроавиа" входил в альянс "Украинская авиационная группа", который связывался с группой "Приват". Позже "Днипроавиа" вышла из альянса.