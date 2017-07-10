Лоу-кост Ryanair остановил продажу билетов на рейсы в Украину

Крупнейший европейский лоу-кост авиаперевозчик Ryanair (Ирландия) остановил продажу на рейсы, запланированные к выполнению в Киев и Львов.

Об этом свидетельствует система продаж билетов на веб-сайте авиакомпании.

Каких-либо официальных заявлений компании на веб-сайте нет, однако приобрести билеты на украинские рейсы невозможно.

Ранее сообщалось, что Ryanair заявил о намерении в 2017 году запустить рейсы по четырем направлениям из Киева и семи со Львова.

По словам коммерческого директора компании Дэвида О'Брайена, из Киева планировалось запустить рейсы в Эйндховен, Лондон, Манчестер и Стокгольм. В целом планировалось 15 рейсов неделю на указанных направлениях. Со Львова Ryanair намеревался полететь в Лондон, Эйндховен, Берлин и Мемминген, Краков, Вроцлав, Будапешт.

Как отмечал Д.О'Брайен, рейсы со Львова в Эйндховен, Лондон, Берлин, Будапешт и, Мемминген должны были осуществляться два раза в неделю, в Краков и Вроцлав – три раза неделю. Рейсы из Киева в Эйндховен и Манчестер планировалось выполнять три раза в неделю, Стокгольм - четыре, Лондон - пять раз в неделю. В целом компания заявляла о намерении перевозить из Киева и Львова по 250 тыс. пассажиров ежегодно.

Однако, в понедельник 10 июля глава киевского аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, что Ryanair выдвигает "Борисполю" требования в отношении полетов в Киев, которые не соответствуют украинскому законодательству. "Первое: они требуют, чтобы спорные вопросы решались в Лондонском арбитраже с применением лондонского права. Мы же настаиваем, что вопросы должны решаться в судебном порядке в украинских инстанциях", - сказал он.

Среди других таких условий, как утверждает директор аэропорта, - бесплатная аэронавигация, стойки регистрации, стоянки такси, площади под рекламу, офисы продажи билетов, требования о 60 днях кредитования со стороны аэропорта и выплата 35% прибыли от деятельности магазинов дьюти-фри, закрепление пассажирского сбора в сумме $7,5 на пять лет.

П.Рябикин заявил, что не намерен подписывать договор с Ryanair, пока в нем не будут сняты все разногласия.

Немного позже министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян допустил, что неконструктивная позиция аэропорта приведет к отказу авиакомпании Ryanair от планов начать полеты в Украину.

"Вероятнее всего, сегодня будет объявление об отмене полетов Ryanair в Украине", – написал министр на своей странице в Facebook в понедельник после пресс-конференции главы "Борисполя".

В свою очередь, В.Омелян вновь выразил предположение, что помехи приходу Ryanair в Украину связаны с нежеланием открытой конкуренции со стороны крупнейшей украинской госкомпании "Международные авиалинии Украины", задолжавшей бюджету около 400 млн грн

При этом министр обвинил главу "Борисполя" в разглашении конфиденциальных условий договора.

Он также напомнил об указе президента, которым поручено увеличить количество авиарейсов в аэропорты государств-членов ЕС, в том числе с привлечением авиаперевозчиков, работающих по модели "лоу-кост", и поручении премьера разработать программу развития рынка авиаперевозок, а также аэропортов.

Помимо прочего, В.Омелян напомнил, что Мининфраструктуры снизило аэропортовые тарифы и сборы для всех без исключения авиакомпаний.