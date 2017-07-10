Эксперт ПриватБанка предупреждает о новой волне кибератак

Новая волны кибератак, нацеленная на компьютерные сети, работающие на операционной системе Linux, возможна через несколько недель, такое мнение высказал заместитель главы правления крупнейшего в стране ПриватБанка Александр Дрелинг на "круглом столе" "Самая масштабная кибератака на украинский бизнес: как защититься?" в понедельник в ТПП Украины в Киеве.

"Дискуссия, которая идет (к сожалению, не на уровне государства, а на уровне специалистов и хакеров), показывает, что ожидаем через неделю-две новых атак. К сожалению, это будут атаки, которые настроены под Linux-платформы. А это 70% нашего рынка: и банковского, и государственного", – отметил он.

А.Дрелинг также предложил создать экспертный штаб для разработки рекомендаций бизнесу и банкам относительно подготовки к новой волне атак.

"Я бы рекомендовал государственным структурам (…) создать основной и резервный каналы для передачи налоговой, пенсионной информации, статистических данных (...) Расстояние между новой угрозой и ее анализом должно быть в неделю-две, а не полгода-год", – добавил заместитель главы правления ПриватБанка.

Как сообщалось, Нацполиция после кибератаки 27 июня получила свыше 2,1 тыс. сообщений об инфицировании компьютерных сетей вирусом-шифровальщиком, в том числе официально было подано 420 заявлений, из которых 309 – от частного сектора страны, 111 - от государственных организаций. По итогам обращений возбуждены уголовные производства по ст. 361 УК Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи). По данным Национального банка, жертвами атаки стала треть украинских банков.

Киберполиция объяснила масштабность кибератаки несанкционированным использованием ее авторами наиболее популярной в стране программы отчетности "M.E.Doc". По данным разработчика, ее программа работает приблизительно на 1 млн компьютеров.

Эксперты добавляли, что пострадали компьютерные сети, работающие преимущественно под операционными системами производства Microsoft.