Экономика

15:39 10.07.2017

ЕБРР предупредил "Нафтогаз" о приостановке финансирования из-за замедления анбандлинга

Задержки с исполнением плана анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" могут привести к приостановке финансирования компании со стороны Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), используемого для закупок газа, сообщил глава правления НАК Андрей Коболев.

"Мы сегодня получили "желтую карточку" от ЕБРР - если до конца июля не будет утвержден финансовый план "Нафтогаза" и не будут приняты показатели деятельности наблюдательного совета, то следующего транша на финансирование газа … может и не случиться", – сказал он на "круглом столе" "Ключевая роль Украины в энергетической безопасности Европы" в Верховной Раде в понедельник.

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Интерфакс-Украина
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