Выполнение плана реструктуризации "Нафтогаза" практически остановлено

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев констатирует резкое замедление, практически до остановки, согласованного с донорами плана реструктуризации и отделения деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинга) компании.

"К сожалению, сейчас можно констатировать, что прогресс в выполнении этого плана очень низкий, фактически работа была остановлена", – заявил он на "круглом столе" "Ключевая роль Украины в энергетической безопасности Европы" в Верховной Раде в понедельник.

А.Коболев подчеркнул, что анбандлинг и реструктуризация "Нафтогаза и их своевременное выполнение являются критически важными заданиями с точки зрения демонстрации эффективности и надежности транзита газа через Украину, особенно с учетом предлагаемых Россией маршрутов.

По его словам, это тест на то, будет ли готов любой европейский оператор прийти в Украину и стать партнером в управлении газотранспортной системой, которая будет передаваться в аренду или концессию.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Правительство утвердило план анбадлинга постановлением №496 от 1 июля 2016 года. "Нафтогаз Украины" в середине июня 2017 года подписал договор с PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. (Польша) как советником по управлению проектом отделения деятельности по транспортировке природного газа.