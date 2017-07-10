"Укрнафта" с большим отрывом лидирует по налоговой задолженности

"Укрнафта", крупнейшая компания Украины по добыче нефти с долей государства 50%+1 акция, с середины мая по середину июня нарастила налоговый долг перед госбюджетом на 0,25 млрд грн – до 12,98 млрд грн, что составляет около 20% от общей налоговой недоимки, говорится в открытых данных Государственной фискальной службы (ГФС).

Согласно им, по состоянию на 13 июня в тройку крупнейших должников входили также признанный неплатежеспособным Дельтабанк с долгом в 2,5 млрд грн и Договор о совместной деятельности (СД) № 999/97 (уполномоченное лицо – "Полтаванафтогаз" ПАТ "Укрнафта") – 2,39 млрд грн, нарастившие обязательства за месяц соответственно на 0,84 млрд грн и на 0,55 млрд грн.

В перечне на высоких позициях еще несколько подобных нефтегазовых СД: №265/12 ("Надра Геоцентр") – 1,58 млрд грн, СД №60 (Фирма "Хас") – 0,31 млрд грн и СД №927 ("Цефей") – 0,29 млрд грн, обязательства которых остались неизменными.

В целом налоговая недоимка перед госбюджетом с середины мая по середину июня увеличился на 3,75 млрд грн, или на 6% - до 65,88 млрд грн, перед местными бюджетами – на 0,44 млрд грн, или 4,2% - до 10,81 млрд грн.

В соответствии с данными ГФС, на 100 крупнейших должников приходится 40,78 млрд грн налоговой недоимки в госбюджет, или 61,9% ее общего размера.

Как пояснил глава офиса крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов, 80% такого прироста связано с формально начисляемыми новыми задолженностями ликвидируемых банков, погашение которых представляется малореалистичным, учитывая нахождение ГФС в 7-й очереди кредиторов. По его словам, ведомство предлагает законодательно прекратить начисление налоговых обязательств после отзыва лицензий у банков.

Согласно последней статистике, за месяц почти вдвое увеличился долг банка "Финансы и Кредит" - с 0,39 млрд грн до 0,69 млрд грн. На несколько десятков миллионов гривень выросли недоимки еще целого ряда банков, в результате чего, в частности, у Пивденкомбанка она достигла 0,8 млрд грн, Терра Банка – 0,35 млрд грн, Златобанка – 0,33 млрд грн.

В указанный месяц существенно нарастили налоговые долги ЧАО "Креатив" – с 0,21 млрд грн до 0,720 млрд грн, государственные "Объединенная горно-химическая компания" – с 0,58 млн грн до 0,83 млрд грн и "Центрэнерго" – с 0,28 млрд грн до 0,45 млрд грн, ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь" – с 0,17 млрд грн до 0,49 млрд грн.

Помимо того, в угледобывающей отрасли наибольшие налоговые долги на середину июня были у ГП "Макеевуголь" – 0,7 млрд грн, ГП "Селидовуголь" – 0,57 млрд грн, ГП "Шахтерскантрацит" – 0,31 млрд грн, ГП "Антрацит" – 0,3 млрд грн, ГП "Львовуголь" – 0,29 млрд грн, ПАО "Шахтоуправление "Донбасс" и ГП "Мирноград" – по 0,28 млрд грн, ГП "Донбассантраицт" – 0,25 млрд грн.

По сумме долга в местные бюджеты в июле лидирует Дельтабанк – 319 млн грн против 233 млн грн в мае. За ним следует "Укрнафта" – 146 млн грн, которая в мае была на третьей позиции с показателем в 128 млн грн. Теперь же третье по задолженности в местные бюджеты у ОАО "Ориана" - 137 млн грн.