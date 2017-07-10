Lucky Labs назвала заведомой ложью обвинения в кибератаке

Представители IT-компании сообщают, что информация о якобы причастности Lucky Labs к распространению вируса Petya.А. – фейк, и угрожают СМИ судом.

«Lucky Labs подверглась интенсивной заказной информационной атаке, целью которой было нанести урон репутации компании. В ряде украинских СМИ появилась серия материалов о том, что Lucky Labs якобы причастна к масштабной кибератаке и распространению зловредного вируса Petya.А. Материалы носили признаки классической заказной компании: публикация голословного обвинения в блоге и последующая перепечатка без каких бы то ни было надежных источников. Никакие высказывания никаких украинских органов власти не подтверждали эти нелепые обвинения, единственный их источник – «мнение» малоизвестного политконсультанта, который к тому же уже успел исправить свое первоначальное сообщение, видимо, чтобы избежать ответственности в суде. Мы считаем, что у новой пиар-атаки тот же заказчик, который стоит за всеми атаками против Lucky Labs за последние два года. Мы официально заявляем: все публикации с подобными месседжами и надуманными обвинениями - это откровенная ложь и очередная попытка запятнать имя нашей компании», - сообщает IT-компания на своей официальной ФБ-странице.

«Большая часть СМИ, на сайтах которых была опубликована дезинформация о Lucky Labs, уже удалили фейковые сообщения после нашего обращения в их редакции», - отмечает компания. Тем, кто этого не сделал и продолжает участвовать в информационной войне против компании, Lucky Labs обещает судебные иски, и будет требовать компенсации и опровержений.

Раньше в СМИ уже появлялись сообщения о том, что Lucky Labs подверглась заказной PR-атаке с обысками и размещениями ложного «компромата» на компанию. Называли и возможного заказчика атаки: по данным СМИ, им может быть украинский бизнесмен Макс Поляков, владелец порталов знакомств, входящих в компанию Cupid. В настоящее время, по данным «Сегодня», инвесторы Lucky Labs судятся с Максом Поляковым в юрисдикции Британских Виргинских островов, требуя компенсировать 12 млн долларов убытков.