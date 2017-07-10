Ryanair выдвигает "Борисполю" незаконные требования

Ведущий европейский лоу-кост авиаперевозчик Ryanair выдвигает Государственному предприятию "Международный аэропорт "Борисполь" требования, по которым он полетит в Киев, но которые не соответствуют украинскому законодательству, констатировал глава аэропорта Павел Рябикин в ходе пресс-конференции в Киеве в понедельник.

"Первое: они требуют, чтобы спорные вопросы решались в Лондонском арбитраже с применением лондонского права. Мы же настаиваем, что вопросы должны решаться в судебном порядке в украинских инстанциях"- сказал он.

Кроме того, П.Рябикин привел ряд ультимативных требований перевозчика, не соответствующих украинскому законодательству. Среди них бесплатные аэронавигация, стойки регистрации, стоянки такси, площади под рекламу, офисы продажи билетов, требования о 60 днях кредитования со стороны аэропорта и выплата им 35% прибыли от деятельности магазинов дюти-фри, закрепление пассажирского сбора в сумме $7,5 на 5 лет

Ранее сообщалось, что Ryanair заявил о намерении в 2017 году запустить рейсы по четырем направлениям из Киева и семи из Львова.

По словам коммерческого директора компании Дэвида О'Брайена, из Киева будут запущены рейсы в Эйндховен, Лондон, Манчестер и Стокгольм. В целом планируется 15 рейсов неделю на указанных направлениях. Из Львова Ryanair полетит в Лондон, Эйндховен, Берлин и Мемминген, Краков, Вроцлав, Будапешт.

Как отмечал Д.О'Брайен, рейсы из Львова в Эйндховен, Лондон, Берлин, Будапешт и, Мемминген будут осуществляться два раза в неделю, в Краков и Вроцлав – три раза неделю. Рейсы из Киева в Эйндховен и Манчестер будут выполняться три раза в неделю, Стокгольм - четыре, Лондон - пять раз в неделю. В целом компания намерена перевозить из Киева и Львова по 250 тыс. пассажиров ежегодно.

Украина станет 34-й страной в сети компании.

Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.