Европейские энергетические компании раскритиковали планы США ввести санкции против "Северного потока"

Представители крупнейших энергетических компаний Европы призвали США отказаться от угроз ввести санкции в связи с реализацией проекта "Сверенный поток-2", пишет Financial Times.

"Американцы хотят ввести санкции на проект, осуществляемый не на территории США, в котором не участвуют компании из США и который оплачивается не американскими долларами, - заявила гендиректор французской генерирующей компании Engie Изабель Кошер. - Европейцы должны мобилизовать свои усилия по данному вопросу. Это недопустимое вмешательство в дела европейских стран".

В прошлом месяце Сенат США проголосовал за законопроект о расширении санкций против России, и в нем есть отдельный параграф про "Северный поток 2", в котором говорится, что США будут продолжать препятствовать реализации проекта. Законопроекту предстоит пройти процедуру одобрения в нижней палате Конгресса.

"Предлагаемые санкции затронут не только Россию, но и Европу и Германию, - заявил глава германской Uniper. - Я призываю все вовлеченные стороны не превращать проект в пешку в политической игре, и предоставить европейцам самим решать проблему поставок энергоносителей в Европу".

По словам источников, аналогичного мнения придерживаются руководители компаний OMW и Wintershall.

Отмечается, что угроза санкций со стороны США может иметь экономический аспект, поскольку Штаты намерены стать нетто-экспортером сжиженного природного газа (СПГ) и видят потенциал в поставках газа в Европу. Соответственно, противодействие строительству "Северного потока 2" может создать дополнительные трудности для России и повысить конкурентоспособность американских энергетических компаний на европейском рынке.

Возможность введения санкций является "беспрецедентным явлением, очевидно направленным на ослабление позиций будущего конкурента", говорится в заявлении швейцарской Nord Stream 2 AG, оператора будущего газопровода.