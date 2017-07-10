Саудовская Аравия инвестирует в нефтедобычу $300 млрд в последующее десятилетие

Государственная нефтедобывающая компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) намерена инвестировать в нефтедобычу $300 млрд в течение 10 лет, заявил гендиректор компании Амин Нассер на Мировом нефтяном конгрессе в Стамбуле.

По его словам, нефтяная отрасль еще долгие годы будет занимать центральное место в энергетике, поскольку переход к альтернативным источникам топлива будет "долгим и сложным".

Вместе с тем А.Нассер сообщил о намерении Saudi Aramco увеличить добычу природного газа до 23 млрд кубических футов (650 млн кубометров) в сутки в течение 10 лет, благодаря чему около 70% электроэнергии в стране будет производиться из газа. Это максимальный показатель среди всех стран G20, цитирует топ-менеджера агентство Bloomberg.