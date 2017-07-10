Эксперты прогнозируют рост цен на металлопрокат в июле

Цены на металлопрокат на региональных рынках в ближайший месяц будут повышаться вследствие активизации трейдеров из-за необходимости пополнения складов после длительной паузы в закупках, сообщается в пресс-релизе госпредприятия "Укрпромвнешэкспертиза" (УПЭ) в понедельник.

При этом отмечается, что позитивной динамике цен будет способствовать ограничение объемов предложения проката из-за остановок предприятий на профилактические ремонты, а также удорожание лома в Турции и рост спотовых цен на коксующийся уголь в Китае.

Это позволит поставщикам занимать твердую позицию и настаивать на повышении котировок, несмотря на все еще вялый спрос в строительном секторе на Ближнем Востоке и спад потребления в период летних отпусков в Европе.

Кроме того, сообщается, что под влиянием слабого спроса региональные цены на металлопродукцию в первой половине июня 2017 года снизились по сравнению с маем на $5-20. С середины июня конъюнктура начала меняться в лучшую сторону и цены, в первую очередь, на заготовку, начали расти, поднявшись к концу месяца на $5-10. Окончание Рамадана оказало положительное влияние на рост цен, и в первую неделю июля большинство региональных котировок повысились еще на $10-15.

"Благодаря стабильному внутреннему спросу наиболее высокие темпы роста демонстрирует Китай. За три недели июня внутренние цены на заготовку выросли на $30-33 до $492-509/т EXW с НДС. Арматура и катанка подорожали на $11-12 до $561/т и $556/т EXW с НДС соответственно", - комментирует ситуацию эксперт компании "Укрпромвнешэкспертиза" Олег Гнитецкий, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, благоприятная внутренняя конъюнктура (спрос, высокие цены и маржа продаж), дает основание китайским поставщикам настаивать на значительном повышении экспортных цен. В первую неделю июля 2017 года предложения из Китая выросли до $440-460/т FOB на заготовку, $460-490/т FOB на арматуру и $480-490/т FOB на катанку, что становится ценовым ориентиром и определяет стоимостной тренд компаний в других регионах.

Импортеры на рынках ЮВА сопротивляются повышению цен, пытаясь заключать сделки у нижней границы текущих ценовых диапазонов. Однако ограниченные свободные объемы предложения и неуступчивая позиция поставщиков ввиду хорошего заполнения портфеля заказов не позволяют находить альтернативные источники поставок по приемлемым низким ценам.

По словам О.Гнитецкого, в Турции устойчивый спрос на заготовку в условиях начавшегося удорожания импортного лома (+$22 за последние три недели июня) обусловил рост внутренних и импортных цен соответственно до $430-450/т EXW и $425-435/т CFR. Турецкие компании повысили цены для внешних рынков до $430-435/т FOB (+$13 за неделю), воспользовавшись формированием спроса по окончании Рамадана на импортных рынках Ближнего Востока. Однако потребители не спешат покупать, имея альтернативу поставок из Ирана, которые являются более привлекательными в сравнении с предложениями из Турции и СНГ. Даже с учетом того, что с начала июля т.г. иранские компании повысили цены на $10-15 до $405-415/т FOB на заготовку с поставкой в августе-сентябре.

Положительная динамика цен прослеживается на турецком рынке арматуры и катанки. Благодаря устойчивому спросу уже длительное время цены держатся на высоком уровне $473-490/т EXW на арматуру и $485-520/т EXW на катанку. Приблизиться к данному уровню пытаются экспортеры, повысив на $15-18 с начала июля предложения до $450-475/т FOB на арматуру и $480-500/т FOB на катанку. Однако спрос на импортных рынках Ближнего Востока пока остается слабым, и покупатели отдают предпочтение местным поставкам. В начале июля текущие импортные цены на арматуру в регионе составили $453-479/т CFR.