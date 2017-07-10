G20 выступает за решение проблемы перепроизводства в металлургии

Лидеры стран "Группы двадцати" по итогам саммита в Гамбурге призвали членов Глобального форума по избыточным мощностям в металлургическом секторе к ноябрю текущего года завершить разработку решений по проблеме перепроизводства в отрасли, говорится в итоговом коммюнике G20.

"Мы ожидаем субстантивный доклад с конкретными регуляторными решениями к ноябрю 2017 года в качестве основы для значимых и оперативных мер, а также последующей отчетности о результатах в 2018 году", - отмечается в документе, подписанном лидерами стран-участниц "Группы двадцати".

В нем говорится, что страны призывают членов Глобального форума по избыточным мощностям в стали, действующего при поддержке ОЭСР, на основании мандата предыдущего саммита, прошедшего в Ханьчжоу, выполнять свои обязательства по усилению обмена информацией и наращиванию сотрудничества к августу 2017 года, а также скорейшей выработке конкретных регуляторных решений, которые снизят избыточность мощностей в металлургическом секторе.

"Признавая сохраняющееся негативное влияние на внутреннее производство, торговлю и рабочую силу вследствие наличия избыточных мощностей в промышленных секторах, мы обязуемся продолжать укреплять наше сотрудничество в поиске коллективных решений для ответа на данный глобальный вызов. Мы призываем к ускоренному устранению субсидий, оказывающих искажающее воздействие на рынок, и иных форм поддержки со стороны правительства и связанных с ним организаций", - сказано в коммюнике.

"Каждый из нас обязуется предпринять необходимые действия для выработки коллективных решений по созданию по-настоящему равных условий", - отмечается в итоговом документе саммита.