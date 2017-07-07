МЭРТ намерен до конца года создать портал для привлечения иностранных туристов

Туристический веб-портал "Visit Ukraine" ("Посети Украину") с информацией о туристических возможностях регионов и городов Украины на иностранных языках должен заработать в последнем квартале текущего года.

Его создание в такие сроки предусмотрено утвержденным МЭРТ (приказ №958) в конце июня планом мероприятий на 2017 год по реализации Стратегии развития туризма и курортов до 2026 года.

Разработкой портала, помимо Минэкономразвития, будет заниматься также Министерство экологии и природных ресурсов и местные органы исполнительной власти.

На четвертый квартал текущего года запланировано также создание интерактивной базы данных с внесением в нее информации о туристических и рекреационных ресурсах Украины для формирования национальной сети туристско-экскурсионных маршрутов.

Согласно приказу, в частности, намечено также создать туристическо-информационные центры для самостоятельных путешественников и разработать концепцию сохранения и развития узкоколейных железных дорог как важных туристических объектов.

Также МЭРТ рассчитывает, что Министерство инфраструктуры и облгосадминистрации усовершенствуют организацию логистики между областями.

Как сообщалось, Кабмин 16 марта утвердил Стратегию развития туризма и курортов на период до 2026 года, которая предусматривает увеличение количества иностранных туристов 2,5 раза, внутренних – в пять раз и их расходы во время путешествий в Украине до 80 млрд грн. Также стратегия предусматривает, что к 2026 году в Украине количество рабочих мест в сфере туризма увеличится - в пять раз, количество субъектов туристической деятельности возрастет - в пять раз, туристы будут тратить во время путешествий по Украине до 80 млрд грн.