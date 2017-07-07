Экономика

18:56 07.07.2017

Стокгольмский арбитраж вынесет решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" не позднее 30 ноября 2017г

Стокгольмский арбитраж вынесет окончательное решение по спору относительно условий контракта на поставку газа от 2009 года между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" не позднее 30 ноября 2017 года, говорится в проспекте евробондов "Газпрома" для инвесторов, с текстом которого ознакомился "Интерфакс".

"Газпром" напоминает, что 31 мая 2017 года арбитраж вынес промежуточное (отдельное) решение по определенным вопросам. "Газпром" рассматривает возможность подачи апелляции на промежуточное решение шведского суда. Заключения по промежуточному решению для "Газпрома" могут быть оценены после того, как стороны арбитража, по требованию суда, достигнут или не смогут достигнуть договоренностей по определенным вопросам, но в любом случае после того, как будет вынесено окончательное решение", - пишет "Газпром".

"19 июня 2017 года арбитраж Стокгольма решил, что окончательное решение будет вынесено не позднее 30 ноября 2017 года", - говорится в документе.

В пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины" агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили, что окончательное решение арбитража по контрактам на поставку и транзит газа ожидается до конца ноября 2017 года.

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