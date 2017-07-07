Цены на нефть резко снижаются

Нефтяные котировки демонстрируют резкое снижение в ходе волатильной сессии в пятницу, завершая неделю в минусе.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:36 кв опустилась на $1,72 (3,58%) - до $46,39 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $1,62 (3,56%) - до $43,9 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 3,2%, WTI - на 4,6%.

Ранее в ходе торгов нефть отыгрывала падение на сообщении WSJ о том, что ОПЕК рассматривает возможность введения ограничений на добычу для Нигерии и Ливии.

Эти две страны были освобождены от сделки по сокращению нефтедобычи странами ОПЕК и не-ОПЕК. Благодаря этому они существенно нарастили производство топлива: в частности, в Ливии добыча превысила 1 млн баррелей в сутки, что является максимумом за 4 года.

США также наращивают добычу - за неделю, завершившуюся 30 июня, производство нефти в Штатах повысилась на 88 тыс. б/с, до 9,338 млн б/с.

В пятницу внимание инвесторов также будет направлено на отчет нефтесервисной компании Baker Hughes об изменении числа активных нефтедобывающих установок. На прошлой неделе показатель снизился впервые за 24 недели и во второй раз с начала текущего года.