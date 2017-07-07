"Нафтогаз" выступает за скорейшее продление лицензий "Укрнафты"

НАК "Нафтогаз Украины" считает необходимым скорейшее продление специальных разрешений на недропользование для ПАО "Укрнафта", сообщила пресс-служба компании.

"Нафтогаз" призывает руководство Государственной службы геологии и недр Украины выполнить судебное решение, согласно которому наличие долга по уплате общегосударственных налогов и сборов не является законным основанием для отказа в продлении срока действия специальных разрешений", - говорится в сообщении НАК.

В "Нафтогазе" подчеркивают, что из-за непродления действия девяти спецразрешений уже в 2017 году "Укрнафта" может потерять около 20% добычи нефти и конденсата и 16% объема добычи газа.

"Учитывая, что в результате незаконного отказа Госгеонедр в продлении спецразрешений без газоснабжения осталось уже восемь населенных пунктов, где проживает более 50 тыс. чел. "Нафтогаз" просит компетентные органы содействовать скорейшему решению вопроса продления действия специальных разрешений", - резюмируют в НАК.

Как сообщалось, "Укрнафта" с 27 июня остановила добычу на Анастасиевском, Рыбальском, Артюхивском и Корживском месторождениях в Сумской области из-за непродления специальных разрешений на недропользование по ним.

В начале июня "Укрнафта" остановила добычу на Южно-Панасовском месторождении в Сумской области, в начале апреля – на Заводивском месторождении (Львовская обл.).

В 2017 году истекает срок действия девяти лицензий "Укрнафты", на которых добывается около 20% годового объема добычи нефти. Речь идет об Анастасиевском, Рыбальском, Артюхивском, Южно-Панасовском, Липоводолинском и Корживском месторождениях в Сумской области, Козиевском и Качаловском – в Харьковской, Заводивском – в Львовской области.

Госгеонедр отказывается продлевать эти лицензии, ссылаясь на наличие налогового долга "Укрнафты".

В свою очередь, в "Укрнафте" считают, что Госгеонедр игнорирует вступившее в законную силу судебное решение, в соответствии с которым наличие налогового долга не является основанием для отказа в выдаче или продлении лицензии. По мнению компании, такие действия являются незаконными, поэтому "Укрнафта" обратилась в суд.