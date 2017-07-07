"Татнефть" пытается взыскать с Украины $144 млн на территории США и Великобритании

Российская "Татнефть" обратилась в суды США, Великобритании и РФ с заявлением о взыскании с Украины $144 млн по делу "Укртатнафты", сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.

"Несмотря на то, что дело по обжалованию решения арбитражного трибунала ad hoc сейчас находится в производстве Кассационного суда Французской республики, ОАО "Татнефть" обратилось с заявлениями о признании и обращении к выполнению арбитражного решения в трех иностранных юрисдикциях: РФ, США и Великобритании", - указано в сообщении.

В Минюсте подчеркнули, что попытка взыскания в РФ провалилась – Арбитражный суд Москвы отказался принять заявление "Татнефти", признав, что он не имеет эффективной юрисдикции по этому производству.

Как сообщалось, "Татнефть" начала арбитражное разбирательство против Украины в 2008 году в соответствии с российско-украинским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций из-за ситуации вокруг "Укртатнафты".

"Укртатнафта" создана в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ. Ранее 18,296% акций "Укртатнафты" принадлежало структурам, близким к "Татнефти", министерство имущества Татарстана владело 28,7788% акций, еще 8,6% акций принадлежало непосредственно "Татнефти". Однако в результате судебных разбирательств в Украине доля татарстанских акционеров в НПЗ была практически обнулена, а на предприятии появились новые акционеры, близкие к группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

В 2014 году арбитраж вынес решение в пользу "Татнефти" и обязал Украину выплатить российской компании компенсацию в размере $112 млн, а также проценты. В том же году Украина инициировала производство в Апелляционном суде Парижа с целью отмены этих двух арбитражных решений, заявив, что состав арбитража не обладал компетенцией для рассмотрения спора, а один из арбитров не соответствовал требованиям независимости и беспристрастности.