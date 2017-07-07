Экономика

10:47 07.07.2017

Луганская ТЭС из-за аварийного отключения ЛЭП снова работает в режиме энергоострова

Луганская ТЭС ("ДТЭК Востокэнерго") из-за аварийного отключения высоковольтной линии электропередачи 220 кВ "Лисичанская" 220 с 0:20 7 июля вновь отделена от энергосистемы Украины, сообщила пресс-служба "ДТЭК Энерго".

По ее данным, работа ЛуТЭС не прекращалась, но два энергоблока снизили нагрузку с 200 МВт до 130 МВт. В этой связи временно ограничена и поставка электроэнергии части потребителей севера Луганской области.

Как сообщалось, с сентября 2014 года Луганская ТЭС работала в режиме энергоострова и являлась единственным источником электроэнергии для севера Луганской области. С 25 апреля 2017 года Луганская ТЭС подключена к украинской энергосистеме.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

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