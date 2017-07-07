Samsung может впервые обойти Apple по квартальной операционной прибыли

Южнокорейский производитель потребительской электроники Samsung Electronics Co. во втором квартале 2017 года увеличил операционную прибыль на 72% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до рекордных 14,1 трлн вон ($12,1 млрд), согласно предварительным расчетам компании.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали повышения прибыли до 13 трлн вон.

В пресс-релизе Samsung Electronics, также говорится об ожидаемом росте выручки за апрель-июнь на 17,8%, до 60 трлн вон.

Если прогноз Samsung оправдается, компания может впервые получить квартальную прибыль больше, чем у Apple, сообщает CNBC. Аналитики Уолл-стрит оценивают операционную прибыль Apple за сопоставимый период в $10,49 млрд при выручке $44,9 млрд.

Samsung, который является крупнейшим в мире производителем смартфонов, чипов памяти, телевизоров, смог справиться с глобальном спадом рынка мобильных телефонов. Кроме того, эксперты ожидают, что в предстоящие кварталы выручка компании на рынке микросхем памяти будет расти, поскольку ни один из конкурентов не может угнаться за темпами инвестиций Samsung в развитие этого бизнеса, отмечает AP.

Акции Samsung на торгах в пятницу подешевели на 0,6%. Рыночная стоимость компании с начала года выросла почти на треть - до 345,7 трлн вон ($297 млрд).