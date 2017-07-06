Гендиректор "1+1 медиа" стал владельцем 22,4%-й доли в компании владельце канала "1+1"

Генеральный директор группы "1+1 медиа" Александр Ткаченко стал владельцем доли в 22,4% в иностранном предприятии "1+1 продакшн", которое, в свою очередь, владеет 30% ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1".

Такие данные содержаться в Едином государственном реестре юридических лиц и физлиц-предпринимателей.

"Я могу подтвердить, что, действительно, недавно мной был реализован опцион, выданный мне акционерами еще несколько лет назад. И я посчитал, что будет правильно и корректно, чтобы часть этих акций принадлежали не только мне, но и ряду коллег, которые долго и плодотворно работают в "1+1 медиа". Таким образом, в одной из компаний-основателей канала "1+1" появилась, кроме меня, еще ряд миноритарных акционеров", - сказал А.Ткаченко в комментарии изданию "Детектор Медиа".

Контроль над "1+1 продакшн" остается за кипрской компанией "Каддоа Лимитед", которое владеет 75%-й долей в компании.

В состав совладельцев "1+1 продакшн" также вошли ряд физлиц с долей по 0,1% среди которых, в частности, Ольга Василевская-Смаглюк, Юрий Горбунов, Александр Дубинский, Александр Загородний, Алла Мазур, Руслан Сеничкин, Лидия Таран и другие.

Как сообщалось в апреле текущего года, доля бизнесмена Игоря Коломойского в ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1" по состоянию на 31 декабря 2016 года составляла 57,534%, что на 4,691% больше, чем по состоянию на 31 декабря 2015 года.

Доля Игоря Суркиса также выросла с 17,157% по состоянию на 31 декабря 2015 года, до 24,623% по состоянию на 31 декабря 2016 года

Ранее сообщалось, что И.Коломойский и И.Суркис владеют своими долями в "1+1" опосредовано, через оффшорные компании. В совокупности они владели 82,157% акций, остальными 17,843% также через оффшорные компании владели шесть физлиц, зарегистрированных на Кипре.

Эти ведомости о структуре собственников были заверены генеральным директором "1+1 Медиа" Александром Ткаченко 29 марта.