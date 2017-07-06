Гривня на межбанке в четверг возобновила курс на укрепление

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился до 26,06 грн/$1 с 26,11 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,05-26,07 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в четверг аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,0603 грн/$1 с 26,1193 грн/$1 по завершении торгов в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил $252,16 млн, тогда как в предыдущий рабочий день составил $313,84 млн.