Ложкин и Пивоварский совместно займутся инвестиционным бизнесом

Экс-глава Администрации президента Украины Борис Ложкин и экс-министр инфраструктуры Андрей Пивоварский совместно займутся инвестиционным бизнесом, для чего создали инвестиционную компанию, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник близкий к компании.

По его словам, компания сконцентрируется на сегменте asset management (управление активами) в частном секторе.

"Компания не будет взаимодействовать с государственным сектором, только с частным", - добавил собеседник агентства.

Кроме того, он сообщил, что с развитием компании, через несколько лет она намерена привлечь к работе институциональных инвесторов.

По информации источника, ввиду разгоревшейся в соцсетях дискуссии о концессии украинских госаэропортов, ни менеджмент, ни компания не намерены заниматься ни концессией, ни приватизацией какого-либо имущества.

По данным Единого госреестра юрлиц 27 мая 2016 года была зарегистрирована компания "Самаан Капитал", с уставным капиталом 1,25 млн грн. Собеседник также уточнил, что пока формируется структура компании и конечное ее название не утверждено.

Владельцем ее является кипрская компания "Энсистар лимитед", конечным бенефициаром Б.Ложкин, руководителем – А.Пивоварский.

А.Пивоварский в 2014-2016 гг. занимал пост министра инфраструктуры Украины, до этого работал в группе компаний "Континиум" и инвестиционной компании Dragon Capital.

Б.Ложкин был главой АП практически в тот же период, до этого был владельцем медиа-холдинга UMH.