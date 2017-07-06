"Укрэнерго" намерено модернизировать ПС "Винницкая"

НЭК "Укрэнерго" объявило тендер на техническое переоснащение подстанции (ПС) 750 кВ "Винницкая" ожидаемой стоимостью до 510,562 млн грн (без НДС).

Согласно сообщению компании в системе ProZorro, тендерные предложения принимаются до 4 августа, предполагаемое начало аукциона – 11 сентября 2017 года.

Работы по модернизации ПС должны быть выполнены до 30 сентября 2018 года.

В ходе модернизации, в частности, необходимо заменить трехфазные автотрансформатор и трансформатор поперечного регулирования, а также выключатели, разрядники, кабели и др.

В НЭК отмечают, что автотрансформатор введен в эксплуатацию параллельно с ПС еще в 1975 году и требует замены на новый.

Как сообщалось, "Укрэнерго" на сегодня оценивает технологическую готовность ОЭС Украины по присоединению к Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) в 15%, а уровень имплементации и гармонизации украинского законодательства с европейскими нормами – в 5% при существующей степени интегрированности систем в 10%. Доведение этих условий до 99-100%-го уровня запланировано через пять лет.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.