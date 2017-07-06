Экономика

15:14 06.07.2017

НБУ намерен разрешить досрочное погашение кредитов банков-нерезидентов и МФО

Национальный банк Украины считает возможным продолжить постепенную либерализацию регулирования на валютном рынке благодаря благоприятной ситуации на нем и намерен расширить возможности для досрочного погашения кредитов, привлеченных у нерезидентов, заявил и.о.главы НБУ Яков Смолий.

"Во-первых, банки смогут раньше срока погашать такие кредиты. Во-вторых, бизнес сможет досрочно погашать кредиты в случае, когда акционером такого заемщика или нерезидента является международная финансовая организация", - сказал он на брифинге в центробанке в четверг.

"В-третьих, резиденты-заемщики смогут осуществлять досрочное погашение кредитов при условии, что нерезидентом-кредитором является банк", - добавил Я.Смолий.

Он подчеркнул, что эти шаги помогут облегчить привлечение долговых средств за границей и одновременно не приведут к ухудшению ситуации на валютном рынке.

Как сообщалось, в конце прошлого года Нацбанк разрешил банкам сокращать сроки погашения нерезиденту кредита/займа, если такое сокращение осуществляется с целью прекращения обязательств банка по такому кредиту/займу путем зачета встречных однородных требований между нерезидентом и банком.

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