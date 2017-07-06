НБУ ухудшил прогноз международных резервов к концу 2017 года

Национальный банк Украины понизил прогноз международных резервов страны на конец 2017 года с $21,1 млрд до $20 млрд, однако повысил его на 2018 год с $26,2 млрд до $27,1 млрд, ожидая получения в текущем году двух траншей от МВФ по программе EFF вместо ранее планировавшихся трех.

"Ключевым предположением этого прогнозного сценария дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом, остающееся важным источником пополнения международных резервов страны", - говорится в сообщении НБУ в четверг.

Согласно ему, прогноз резервов на 2019 год также улучшен с $25,1 млрд до $25,7 млрд.

Как уточнил и.о. главы Нацбанка Яков Смолий, центробанк снизил прогноз поступлений от МВФ до конца года до $3 млрд. "Откладывается рассмотрение ключевых законопроектов в Верховной Раде, сессионная активность начнется с осени… Ожидаем, что один транш будет перенесен на следующий год", - сказал он.

"Ожидаем, что сотрудничество с МВФ продолжится и все финансирование будет получено на протяжении этого и следующего годов", - добавил руководитель НБУ.

Я.Смолий также отметил, что с начала текущего года чистая покупка валюты Нацбанком на рынке превысила $1,3 млрд, при том, что центробанк не противодействовал постепенному укреплению гривни.

И.о.главы НБУ добавил, что за первое полугодие объемы продажи валюты населением превысили объемы покупки почти на $1,5 млрд.

Как сообщалось, за январь-июнь 2017 года международные резервы выросли на $2,43 млрд, или на 15,6% и составили на 1 июля $17,97 млрд.