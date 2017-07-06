ФАС снизила прогноз мирового производства пшеницы из-за ЕС и Украины

ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) снизила прогноз мирового производства зерна в 2017 году на 1,2 млн тонн, до 2 млрд 593 млн тонн из-за ожидаемого сокращения урожая ячменя и пшеницы, главным образом в ЕС.

Таким образом, мировое производство зерновых может оказаться на 0,6% меньше, чем в 2016 году, сообщила ФАО.

Согласно ее оценке, объем производства пшеницы в 2017 году составит 739,9 млн тонн, что на 3,3 млн тонн (на 0,4%) ниже, чем ожидалось в июне. Основной причиной пересмотра прогноза стали ожидания более низкого урожая в странах Евросоюза и в Украине, где установившаяся сухая погода может привести к снижению урожайности.

Прогноз мирового производства фуражного зерна, напротив, был повышен - на 1,9 млн тонн, до 1 млрд 350 млн тонн. Это связано с ожидаемым увеличением урожая кукурузы благодаря расширению посевных площадей в США, а также улучшением видов на урожай в Южной Америке на фоне благоприятной погоды.

Производство риса в этом году, по прогнозу, составит 502,9 млн тонн - на 0,6% выше рекордного показателя 2016 года. ФАО незначительно пересмотрела прогноз в сторону повышения по сравнению с июнем (502,6 млн тонн) расширением посевных площадей в Азии, а также более высоким, чем ожидалось, урожаем в Южной Америке. В то же время снижены ожидания по урожаю в США (из-за падения цен и потерь урожая в результате наводнений) и во Вьетнаме (из-за неблагоприятной погоды).

Объем предложения на мировом рынке зерновых в 2017 году оценивается в 3 млрд 295,3 млн тонн, потребления - в 2 млрд 583,9 млн тонн.