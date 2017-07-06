Суточный транзит газа через ГТС Украины достиг максимальных с зимы показателей

ПАО "Укртрансгаз" получил от ПАО "Газпром" суточную заявку на транспортировку 272 млн куб. м газа - максимальную для межотопительного периода за последние годы, сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, объем транзита природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины за прошедший межотопительный период текущего года (апрель-июнь) является максимальным за последние шесть лет.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", ежесуточный транзит ГТС Украины свыше 270 млн куб. м в 2017 году был зафиксирован только в январе и феврале.

При этом фактический транзит через Украину 4 июля составил 269,5 млн куб. м, а среднесуточный за 1-4 июля – 256,8 млн куб. м, что на 33,9% больше показателя 1-4 июля 2016 года (191,8 млн куб. м), на 12,6% больше факта 1-4 июля 2015 года (228,1 млн куб. м) и на 33% больше транзитного объема 1-4 июля 2014 года (193,1 млн куб. м).

Как сообщалось, Украина в январе-июне 2017 года увеличила транзит природного газа через свою газотранспортную систему на 21,8% (на 8 млрд 47,5 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 45 млрд 703,5 млн куб. м.

Украина в 2016 году увеличила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 22,5% (на 15 млрд 121,1 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 82 млрд 200,1 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.