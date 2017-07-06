Экономика

14:25 06.07.2017

ГИЯРУ выдало "Энергоатому" лицензию на строительство и эксплуатацию ЦХОЯТ

Государственная инспекция по ядерному регулированию (ГИЯРУ) выдала НАЭК "Энергоатом" лицензию на строительство и эксплуатацию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ), сообщила пресс-служба регулятора.

"На сегодня эксплуатирующей организацией все предусмотренные ядерным законодательством условия для безопасного строительства и введения в эксплуатацию ЦХОЯТ выполнены", - цитирует пресс-служба руководителя Госатомрегулирования Бориса Столярчука.

Как сообщалось, ранее правительство Украины утвердило проект строительства в Чернобыльской зоне ЦХОЯТ реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций общей стоимостью 37,217 млрд грн, рассчитанный на 16,5 лет и включающий в себя 15 пусковых комплексов.

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