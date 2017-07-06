Гнединцевский ГПЗ на грани остановки - Укрнафта

Гнединцевский газоперерабатывающий завод (Сумская обл.) находится на грани остановки из-за непродления действия спецразрешений "Укрнафты" на пять месторождений и приостановки добычи на них, сообщила пресс-служба компании.

"Прекращение работы "Укрнафты" на пяти месторождениях Сумской области привело к существенному снижению загрузки Гнединцевского и Качановского ГПЗ компании … На Гнединцевский завод стало поступать на 50% меньше нефти и конденсата и на 80% меньше природного газа. Остановлена работа цеха переработки газа. Производство сжиженного газа на Гнединцевском ГПЗ сократились почти на 80% - с 3,2 тыс. тонн до 700 тонн в месяц", - говорится в сообщении.

Как отмечают в "Укрнафте", оборудование дожимной компрессорной станции работает в условиях минимальной загрузки, что затрудняет технологический процесс и соблюдение технологического регламента.

"Долговременная эксплуатация компрессорного и технологического оборудования в этих режимах может привести к полной остановке Гнединцевского ГПЗ. Как следствие, будет прекращен прием нефти, конденсата и газа из всех действующих месторождений, которые поступают на завод. После этого произойдет прекращение газоснабжения населения города Прилуки и других населенных пунктов Прилуцкого и Варвинского районов Черниговской области", - говорится в сообщении.

В "Укрнафте" добавляют, что вынужденно приостановлена работа Анастасиевской газлифтной компрессорной станции и снижена загрузка цехов переработки газа Качановского ГПЗ. "Это повлекло за собой 30%-ное сокращение месячного производства сжиженного газа с 6,4 тыс. тонн до 4,3 тыс. тонн", - резюмируют в компании.

Как сообщалось, "Укрнафта" с 27 июня остановила добычу на Анастасиевском, Рыбальском, Артюхивском и Корживском месторождениях в Сумской области из-за непродления специальных разрешений на недропользование по ним.

В начале июня "Укрнафта" остановило добычу на Южно-Панасовском месторождении в Сумской области, в начале апреля – на Заводивском месторождении (Львовская обл.).

В 2017 году истекает срок действия девяти лицензий "Укрнафты", на которых добывается около 20% годового объема добычи нефти. Речь идет об Анастасиевском, Рыбальском, Артюхивском, Южно-Панасовском, Липоводолинском и Корживском месторождениях в Сумской области, Козиевском и Качаловском – в Харьковской, Заводивском – в Львовской области.

Госгеонедр отказывается продлевать эти лицензии, ссылаясь на наличие налогового долга "Укрнафты".

В свою очередь, в "Укрнафте" считают, что Госгеонедр игнорирует вступившее в законную силу судебное решение, в соответствии с которым наличие налогового долга не является основанием для отказа в выдаче или продлении лицензии. По мнению компании, такие действия являются незаконными, поэтому "Укрнафта" обратилась в суд.