НБУ сохранил учетную ставку на уровне 12,5%

Правление Национального банка Украины (НБУ) приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 12,5% годовых.

"Это связано с необходимостью нивелировать риски для достижения целей по инфляции в 2017-2018 годах", – отмечается в сообщении центробанка в четверг.

"Инфляционные процессы в целом оставались контролируемыми. Хотя в последние месяцы потребительская инфляция ожидаемо ускорялась, базовая инфляция была стабильной", – добавил НБУ.

Центробанк отметил, что сохранил прогноз инфляции на текущий год на уровне 9,1% (декабрь к декабрю).

Регулятор уточнил, что соответствующее решение "О размере учетной ставки" (№418-рш) правление НБУ утвердило 6 июля.