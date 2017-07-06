В Китае построили солнечную электростанцию в виде гигантской панды

В китайской провинции Шаньси открылась солнечная электростанция, которая с высоты птичьего полета выглядит как огромная панда, сообщает The Telegraph.

Площадь электростанции составляет более 1 квадратного километра. Мощность станции на момент запуска - 50 МВт, ее планируется увеличить до 100 МВт. Она состоит из солнечных панелей белого и черного цвета, вместе формирующих изображение сидящей улыбающейся панды, одного из самых любимых животных в Китае.

При станции будет действовать образовательный центр, где дети и взрослые смогут узнать про зеленую энергетику и экологические проблемы современности.

Создатель электростанции - компания с говорящим названием Panda Green Energy - намерена построить еще несколько таких станций, в том числе за пределами Китая, в ближайшие пять лет.

По прогнозу компании, за полный срок своей эксплуатации (25 лет) она произведет 3,2 млрд кВт.ч электроэнергии. Это эквивалентно сжиганию 1 млрд тонн угля, что привело бы к выбросам в атмосферу 2,74 млн тонн диоксида углерода.