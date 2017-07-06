Великобритания готовится принять первую крупную партию СПГ из США

Первая крупная партия сжиженного природного газа (СПГ) из США направляется в Великобританию и может стать предвестником существенных изменений на мировом газовом рынке, пишет Financial Times.

По словам источников, танкер Maran Gas Mystras вышел с терминала Sabine Pass в Мексиканском заливе и предположительно прибудет к терминалу Isle of Grain 8 июля. Вместимость танкера составляет 160 тыс. кубометров газа - этого достаточно для обеспечения примерно 50% суточного спроса в стране в летний период.

С начала года терминал, расположенный в устье Темзы и способный перерабатывать до 15 млн тонн СПГ в год, уже принял семь танкеров из таких стран, как Алжир, Катар и Перу.

Американский терминал Sabine Pass, принадлежащий компании Cheniere Energy, уже отправлял крупные танкеры с СПГ в Европу - в частности, в Испанию и Португалию.

Многие эксперты отмечают, что Европа может стать важным рынком сбыта американского газа. С одной стороны, добыча топлива в США активно растет, и страна готовится вскоре стать нетто-экспортером газа впервые за четыре десятилетия, а с другой, Европа старается диверсифицировать свои поставки и сократить зависимость от газа из России и Северной Африки. Кроме того, путь до Европы из Мексиканского залива гораздо короче, чем до Азии.