Сроки запуска 4G будут максимально сокращены в случае использования диапазона 1800 МГц – "Киевстар"

Решение Кабинета министров Украины о согласовании условий внедрения системы связи четвертого поколения (4G) создает возможности для "цифрового прорыва" Украины, однако сроки запуска новой технологии и территория покрытия новой сетью полностью зависят от частотного спектра, который будет использоваться для запуска 4G-связи.

Такое мнение содержится в пресс-релизе крупнейшего украинского мобильного оператора"Киевстар" распространенном в четверг.

Согласно ему, на сегодня государство предлагает телекомоператорам два пути внедрения технологии 4G связи: в диапазоне 2600 МГЦ и 1800 МГц. Однако в первом случае операторам необходимо строить новые сети мобильной связи, что потребует миллиардных инвестиций и займет не один год. В то же время, как отмечает "Киевстар" сети мобильной связи Украины уже используют специальные решения, которые позволяют развивать технологии четвертого поколения связи на частотах 900 и 1800 МГц. Например, 92% радиооборудования "Киевстар" готово к работе в стандарте 4G, и если развивать новую технологию на частотах диапазона 1800 МГц, ряд городов может получить услуги 4G связи до конца 2018 года.

"Украине нужно преодолеть цифровой разрыв с другими странами: нужно внедрить технологическую нейтральность и дать возможность операторам запускать 4G на частотах 1800-го диапазона. Такие инициативы значительно ускорят этот процесс", - говорит президент "Киевстара" Петр Чернышов.

Оператор отмечает, что в результате запуска новых технологий связи государство получит не только больше доходов от продажи лицензий и отчислений в виде налогов с новых услуг, но и возможность развивать облачные технологии, IOT и другие сервисы, что будет способствовать экономическому росту страны.

"Диапазон 1800 МГц – наиболее универсальный для развития технологии 4G/LTE. В мире уже более 580 коммерческих сетей 4G связи, из них 272 сети – на частотах 1800 МГц. Получив возможность развивать услуги стандарта 4G на частотах 1800 МГц, операторы смогут использовать другие радиочастоты (например, 2,6 ГГц) для дальнейшего увеличения емкости", - резюмирует главный эксперт по спектральной стратегии "Киевстара" Игорь Ерещенко.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 4 июля принял постановление "О внесении изменений в постановления Кабмина № 200 от 22 февраля 2006 года и № 993 от 1 августа 2007 года", предусматривающее утверждение минимальной стоимости полученных на тендерном основании 15-летних лицензий для внедрения 4G в диапазоне 2600 МГц.

По словам главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), Александра Животовского, стартовая цена лицензий на запуск в Украине сети стандарта 4G оценивается в 6,3 млрд грн.

Он уточнил, что стоимость лицензий на запуск связи по стандарту 4G в диапазоне 2600 МГц составит 2,3 млрд грн, в диапазоне 1800 МГц – 4 млрд грн.

"Продажа лицензий должна осуществляться по обоснованной цене. И единственный способ обосновать цену – это провести продажу путем открытого тендера. Такая продажа должна стимулировать дальнейшие инвестиции в Украину, а операторы, которые будут покупать лицензии на 4G, должны в дальнейшем вкладывать в развитие инфраструктуры", – добавил глава НКРСИ.

"Киевстар" – украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Услугами оператора пользуется свыше 25 млн абонентов мобильной связи.

Акционеры "Киевстара" – международная группа VEON Ltd. (ранее – VimpelCom ltd), офис в Нидерландах.

Акции группы находятся в свободном обращении на фондовой бирже (NASDAQ), Нью-Йорк.